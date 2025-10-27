Cayó en Ibagué un presunto estafador que se habría quedado con más de $400 millones

Tolima

En las últimas horas, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a un hombre sindicado de ser un estafador que habría engañado a un total de 18 personas con falsas ventas de viviendas en la ciudad.

Se trata de Carlos Alberto Ríos Bassil, señalado de apropiarse de 382 millones de pesos mediante engaños con promesas de compraventa de una propiedad, con las cuales daba apariencia de legalidad a su estafa y obtenía millonarios anticipos.

El inmueble con el que habrían sido engañadas cerca de siete personas sería de propiedad de su hermana. Sin embargo, la transacción inmobiliaria nunca culminaba, ya que no se adelantaba el trámite de escrituración.

Asimismo, se le atribuye otro hecho en el que habría engañado a cuatro personas, quienes mediante falsedades le entregaron más de 50 millones de pesos para cubrir una póliza destinada a un concierto que supuestamente buscaba recolectar fondos para una campaña política. Las víctimas le entregaron el dinero en efectivo y mediante transferencias electrónicas; sin embargo, el evento no se realizó.

Finalmente, el día en que se llevaría a cabo el supuesto concierto, Ríos Bassil, aprovechándose de la relación de confianza ya generada con uno de los afectados, le solicitó su vehículo avaluado en 35 millones de pesos y nunca lo devolvió. Posteriormente, se determinó que el hoy procesado, al parecer, engañó a otro ciudadano y le vendió el automotor que no era de su propiedad.

Asimismo, presuntamente engañó a otras personas simulando tener influencias con funcionarios de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, para que le entregaran vehículos que luego comercializaba sin consentimiento de sus dueños.

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima le imputó los delitos de estafa simple, estafa agravada y falsedad en documento privado. El hombre aceptó la responsabilidad en todos los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.