Capturado en Cartagena alias ‘El Costeño’ por brutal agresión y muerte de un vigilante de 70 años

La Policía Nacional en Cartagena continúa dando golpes contundes a la criminalidad, capturado en las últimas horas, a alias ‘El Costeño’, presunto autor material del homicidio de un adulto mayor, en diciembre de 2024.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El capturado, un hombre de 28 años nacido en Barrancabermeja, fue sorprendido realizando compras de víveres en el Mercado de Bazurto durante controles y solicitud de antecedentes a personas por parte de las patrullas de vigilancia. A alias ‘El Costeño’, le figuraba una orden de captura por los delitos de homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.

Según las investigaciones, alias ‘El Costeño’, estaría implicado en el violento ataque a Gabriel Ángel Taborda, un vigilante de 70 años, quien fue agredido salvajemente mientras cumplía sus labores de vigilancia en el sector Los Guayacanes del municipio de Ciudad Bolívar, en la madrugada del pasado 8 de diciembre de 2024. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, en donde se observa cómo los atacantes lo golpean hasta dejarlo inconsciente para luego robarle sus pertenencias. Se presume que el ataque fue una retaliación porque la víctima habría frustrado un intento de robo a un local comercial.

En su momento el adulto mayor fue trasladado hasta el centro asistencial de Ciudad Bolívar, no obstante, la gravedad de las heridas hizo que Taborda fuera remitido con urgencia hasta Medellín en donde batalló por su vida hasta las últimas horas cuando confirmaron su deceso (domingo 12 de octubre), casi 10 meses después del despiadado ataque.

Por estos hechos, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció en su momento hasta 50 millones de pesos de recompensa para los responsables de la agresión que ya no será juzgada ante las autoridades correspondientes como una tentativa de homicidio, sino como homicidio.

Con esta detención ya son seis los capturados por este caso, todos señalados de participar en el ataque y quienes deberán enfrentar cargos por homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El capturado, presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y homicidio.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

En lo corrido del año, se ha capturado 107 personas por el delito de homicidio y 749 por hurto.