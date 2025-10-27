Cámara y Veneplast impulsan la transformación digital de 30 empresarios

En el marco de la conmemoración de sus 110 años tejiendo progreso en Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena y la empresa Veneplast Ltda. realizaron el cierre del programa “Automatiza tu Negocio con el Software VP”, una iniciativa orientada a fortalecer la automatización y la gestión financiera de las empresas locales.

Este programa formativo benefició a 30 empresarios, quienes accedieron a una licencia gratuita por seis meses del Software VP, herramienta tecnológica desarrollada por Veneplast Ltda. que permite gestionar procesos de facturación, control de inventarios y administración financiera de manera eficiente. A través de su implementación, los empresarios participantes dieron pasos concretos hacia la digitalización de sus operaciones, optimizando su productividad y mejorando su control administrativo.

En el marco de este cierre, se realizó la entrega de dos computadores a empresas destacadas por su compromiso y dedicación a lo largo del proceso, así como la asignación de cuatro asesorías personalizadas en marketing digital, orientadas a fortalecer su presencia en línea, optimizar la visibilidad de sus negocios y potenciar sus estrategias comerciales en entornos digitales.

Además, cuatro empresarios recibieron la creación de una página web profesional y funcional, con licencia activa por un año, acompañada de una formación complementaria en marketing digital y ventas online, con el propósito de que pudieran ampliar su alcance comercial y consolidar su posicionamiento en el mercado.

Durante el acto de clausura, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, Andrea Piña Gómez, destacó la relevancia de este tipo de alianzas para el desarrollo empresarial del territorio: “Este programa es un ejemplo del tipo de alianzas que impulsan el progreso, la competitividad y la transformación regional. Desde la Cámara de Comercio de Cartagena reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial de Cartagena y Bolívar, convencidos de que la innovación y la tecnología son herramientas claves para seguir construyendo una ciudad más moderna, más productiva y más sostenible”.

Con este tipo de iniciativas, la Cámara de Comercio de Cartagena continúa promoviendo una cultura de transformación digital y modernización empresarial, fortaleciendo las capacidades de los emprendedores y pequeños empresarios de la región, y reafirmando su propósito institucional de seguir tejiendo progreso en Bolívar.