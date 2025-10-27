Cali vs. Alianza FC: prográmese acá con el partidazo clave por un lugar en los 8 de Liga Colombiana

¡Restan tres jornadas del fútbol colombiano! Deportivo Cali se mide a Alianza por la fecha 18 de la Liga Colombiana en el estadio Palmaseca. Tanto los Azucareros como los Vallenatos están obligados a ganar el compromiso para mantener la ilusión de clasificar a los cuadrangulares.

La octava casilla de la tabla, que parcialmente la ocupa Águilas Doradas es pretendida por: América, Alianza, Independiente Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, equipos que todavía tienen la ilusión de clasificar a los ocho, aunque saben que tienen un panorama complicado.

Así llegan ambos equipos

El equipo vallecaucano llega a este compromiso tras perder 1-2 ante Tolima en condición de visitante, Andrey Estupiñán fue quien marcó el único gol del equipo. Esta es la tercera derrota que obtiene Cali en los últimos cinco partidos. Parcialmente, se encuentra en la casilla 14 con 20 unidades.

Por otro lado, los Vallenatos se impusieron 2-0 a La Equidad en el estadio Armando Maestre Pavajeau con anotaciones de Jesús Muñoz (45+2’) y Edwin Torres (46′). Con esta victoria, Alianza se ubica en la décima posición con 23 puntos, los mismos de América, que es noveno.

Últimos partidos jugados en Cali

22/07/2024: Deportivo Cali 1-0 Alianza

01/10/2023: Deportivo Cali 1-0 Alianza

20/02/2022: Deportivo Cali 1-1 Alianza

27/09/2020: Deportivo Cali 2-0 Alianza

27/11/2019*: Deportivo Cali 0-0 Alianza

Posible alineación de Deportivo Cali

Alejandro Rodríguez; Luis Manuel Orejuela, Felipe Aguilar, Joaquín Varela, Andrés Correa; Yani Quintero, Matías Orozco; Avilés Hurtado, Michael Aponzá, Johan Martínez y Andrey Estupiñán.

DT: Alberto Gamero.

Posible alineación de Alianza

Johan Wallens; Yilson Rosales, John García, Jesús Figueroa, Kalazán Suárez; Jair Castillo, Rubén Manjarrés, Wiston Fernández; Edwin Torres, Jesús Muñoz y Carlos Lucumí.

DT: Hubert Bodhert.

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este martes 28 de octubre a partir de las 6:15 de la tarde. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo a través del minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.