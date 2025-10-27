Cae alias ‘El Paisa’, presunto delincuente dedicado al robo de relojes y prendas de oro en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Metropolitana de Cartagena lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, por el delito de hurto en el norte de la ciudad.

En una rápida reacción de las patrullas de vigilancia en el barrio El Espinal, fue capturado alias ‘El Paisa’, de 20 años de edad, quien habría intimidado con un arma de fuego a dos turistas para despojarlos de sus pertenencias, en inmediaciones del barrio Marbella.

Las cámaras de seguridad del sitio lograron ver al responsable del hurto, por lo que se dio aviso oportuno a las patrullas de vigilancia, que lograron interceptarlo, hallando en su poder una cadena y una pulsera de oro, además de un reloj marca Seiko; objetos valorados en más de 20 millones de pesos.

El capturado, natural de la ciudad Medellín, presenta 4 anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2024, 2025), receptación (2023) y violencia intrafamiliar (2025).

Es de anotar, que alias ‘el Paisa’, al parecer, fue captado en cámaras de seguridad cometiendo un hurto en un establecimiento de comercio en el barrio Bocagrande el pasado jueves 23 de octubre de 2025.

Los elementos incautados y el detenido, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el hurto se han capturado 749 personas y 704 por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar, cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.