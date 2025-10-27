Cartagena

Bogotano fue hallado muerto en garita de salvavidas, en playas de Cartagena: ¿qué se sabe?

El hecho se presentó en el sector turístico de Bocagrande

Cuando apenas iniciaba el día fue encontrado muerto un hombre oriundo de la ciudad de Bogotá identificado como Camilo Andrés Espinosa Bermúdez, de 30 años, dentro de una caseta de salvavidas ubicada en las playas del sector turístico de Bocagrande, en Cartagena.

Versiones preliminares entregadas por las autoridades, el cadáver, presuntamente fue encontrado con una silla plástica y una soga.

Luego del aviso inmediato por parte de la comunidad y actores de playa a la Policía, el cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Legal donde se espera que en las próximas horas se esclarezca el caso.

De acuerdo con información suministrada por moradores del sector, el hombre era conocido como ‘El Cachaco’, quien presuntamente se dedicaba a la venta informal.

