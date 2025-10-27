A la cárcel hombre que habría extorsionado a su expareja a cambio de no agredirla a ella y a su hijo

Cartagena

Una fiscal de la Seccional Bolívar judicializó ante un juez de control de garantías de Magangué a Juan David Pérez Fals y a Antonio David Méndez de la Rosa, presuntamente responsables del delito de extorsión.

La investigación determinó que Pérez Fals habría realizado exigencias económicas ilegales a su excompañera sentimental, a cambio de no agredirla a ella ni a su hijo recién nacido.

La Fiscalía cuenta con evidencia según la cual, desde abril pasado la mujer, de 22 años, vendría siendo obligada a entregarle al hombre 50.000 pesos mensuales. También tiene información en la que consta que en una ocasión el procesado, portando un arma cortopunzante, la habría obligado a darle 150.000 pesos.

De la misma manera, se conoció que cuando la mujer no tenía dinero Pérez Fals, al parecer, la agredía con el arma blanca y la sometería a violencia psicológica. Por estos hechos la Policía Nacional lo capturó el pasado 5 de octubre mientras acudía a la cita pactada, en el barrio Baracoa, para recibir la suma.

En dicho procedimiento también fue capturado Méndez de la Rosa quien, se presume, sería cómplice del delito. Pérez Fals, de 22 años, aceptó los cargos en su contra. Por su parte, Méndez de la Rosa, de 28, los rechazó.

El primero cumplirá medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras el segundo, deberá comparecer al proceso cuando sea requerido por la justicia.