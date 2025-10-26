Turba destruyó y quemó el material electoral en corregimiento de Rocha, Bolívar: esto se sabe

Cartagena

Una turba destruyó y quemó el material electoral dispuesto en el puesto de votación ubicado en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, norte de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El secretario del Interior departamental, Javier Doria, confirmó a Caracol Radio, que la situación se generó, aparentemente, por la inconformidad que tiene la comunidad con el Gobierno Nacional frente a la reparación de una vía.

“Un grupo de 15 a 20 personas ingresaron hasta el puesto de votación ubicado en el corregimiento de Rocha, que es del municipio de Arjona, y destruyeron el material electoral. En este momento ya todas las autoridades nos encontramos coordinando las acciones que vamos a ejercer frente a estas personas que han alterado la jornada del día de hoy”, expresó Javier Doria.

Hasta el momento no se reportan capturas por este hecho, sin embargo, las autoridades analizan los videos grabados por algunos habitantes de la población para iniciar la judicialización de los responsables. “En este momento no nos reportan ninguna captura, pero tenemos imágenes y estamos con las autoridades revisando las acciones que vamos a emprender”, confirmó el secretario Javier Doria.

#Atención | Una turba destruyó y quemó el material electoral dispuesto en el puesto de votación ubicado en la Institución Educativa del corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, norte de Bolívar.



El secretario del Interior departamental, Javier Doria,… pic.twitter.com/pU5uxmWFUH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2025

¿Qué pasará con los votantes?

La Registraduría Nacional del Estado Civil no ha confirmado qué medida se implementará para que las personas que tienen que ejercer su derecho al voto en este puesto de votación lo puedan hacer. “En un primer momento el registrador nos indica que no es posible mandar nuevamente material, entonces estamos definiendo qué se va a hacer”, confirmó.

El censo electoral de este punto es de 2.530 personas en una sola mesa de votación.