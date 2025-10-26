Tabla posiciones Premier League: Así quedó tras triunfos de Arsenal, City y derrota de Liverpool

Arsenal se consolida como nuevo líder de la Premier League / Getty Images / Stuart MacFarlane

Concluyó la fecha 9 de la Premier League con partidazos y resultados inesperados. Arsenal se afianzó como líder, en el año en el que buscarán romper el maleficio y lograr el título del campeonato. Por su parte, Liverpool va en caída libre, tras un inicio en el que logró cinco victorias consecutivas.

Por su parte, se destaca el gran comienzo de campaña del Bournemouth, haciendo 18 puntos de 27 posibles. Pero la gran sorpresa hasta el momento en el certamen la da Sunderland, que ha ganado 5 partidos, conseguido 2 empates y solo ha caído en dos oportunidades.

Tottenham cerró la fecha con victoria en la visita ante Everton por 0-3, resultado que les permite ubicarse en la tercera colocación de la tabla con 17 puntos.

Resultados de la fecha 9 de la Premier League

Viernes 24 de octubre

Leeds 2-1 West Ham

Sábado 25 de octubre

Chelsea 1-2 Sunderland

Newcastle 2-1 Fulham

Manchester United 4-2 Brighton

Brentford 3-2 Liverpool

Domingo 26 de octubre

Wolves 2-3 Burnley

Arsenal 1-0 Crystal Palace

Aston Villa 1-0 Manchester City

Bournemouth 2-0 Nottingham Forest

Everton 0-3 Tottenham

Tabla de posiciones de la Premier League