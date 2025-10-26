Tabla posiciones Premier League: Así quedó tras triunfos de Arsenal, City y derrota de Liverpool
Wolves sigue sin conocer la victoria en el campeonato inglés.
Concluyó la fecha 9 de la Premier League con partidazos y resultados inesperados. Arsenal se afianzó como líder, en el año en el que buscarán romper el maleficio y lograr el título del campeonato. Por su parte, Liverpool va en caída libre, tras un inicio en el que logró cinco victorias consecutivas.
Por su parte, se destaca el gran comienzo de campaña del Bournemouth, haciendo 18 puntos de 27 posibles. Pero la gran sorpresa hasta el momento en el certamen la da Sunderland, que ha ganado 5 partidos, conseguido 2 empates y solo ha caído en dos oportunidades.
Tottenham cerró la fecha con victoria en la visita ante Everton por 0-3, resultado que les permite ubicarse en la tercera colocación de la tabla con 17 puntos.
Resultados de la fecha 9 de la Premier League
Viernes 24 de octubre
- Leeds 2-1 West Ham
Sábado 25 de octubre
- Chelsea 1-2 Sunderland
- Newcastle 2-1 Fulham
- Manchester United 4-2 Brighton
- Brentford 3-2 Liverpool
Domingo 26 de octubre
- Wolves 2-3 Burnley
- Arsenal 1-0 Crystal Palace
- Aston Villa 1-0 Manchester City
- Bournemouth 2-0 Nottingham Forest
- Everton 0-3 Tottenham