Más de un millón 700 mil bolivarenses podrán votar en consulta interpartidista del Pacto Histórico

Cartagena

1.785.896 personas están habilitadas para votar en los 635 puestos de votación instalados en los municipios de Bolívar y la ciudad de Cartagena este domingo 26 de octubre en las elecciones interpartidistas.

El Pacto Histórico lleva a cabo su Consulta Interpartidista, una jornada para definir la carta presidencial que aspirará a representar al “Gran Frente Amplio” en marzo de 2026 y, de igual forma, establecer el orden de las listas cerradas que buscarán llegar al Congreso de la República.

La Alcaldía de Cartagena determinó que en ninguno de los barrios y corregimientos habrá prohibición para la venta y consumo de alcohol en espacios públicos. No obstante, para la jornada electoral de hoy sí hay restricción de propaganda electoral, guías informativas y actos políticos.

Especial atención en el sur de Bolívar

En el sur de Bolívar se extremaron las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que, según la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, 11 municipios requieren atención urgente debido a la presencia de grupos armados al margen de la ley.

Los municipios con llamado de atención urgente son Altos del Rosario, Arenal del Sur, Barranco de Loba, Cantagallo, Montecristo, Río Viejo, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Tiquisio y Santa Rosa del Sur. En esta última población hace dos días se presentaron confrontaciones armadas entre el ELN y Clan del Golfo en la zona rural.

Durante el inicio de las elecciones interpartidistas, las autoridades de Bolívar reportan completa normalidad sin alteraciones de orden público que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.

“La jornada de consulta interpartidista será de completa normalidad. En el último comité de seguimiento electoral con presencia de autoridades locales, fuerzas de Policía y la Registraduría, se reportó un parte de tranquilidad, sin embargo, estaremos instalando un Puesto de Mando Unificado para hacer seguimiento”, aseguró Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar.