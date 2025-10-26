Gobernador de Bolívar pide a Invías cumplir con sentencia que obliga a reparar la vía a Rocha

Cartagena

La quema del material electoral durante la consulta interpartidista del Pacto Histórico en el corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, se originó presuntamente por el inconformismo de la comunidad con el Gobierno Nacional frente a la reparación de la vía principal.

Sobre este tema, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un llamado al Invías para que cumpla con la sentencia judicial que obliga a mejorar las condiciones de la vía a Rocha. De acuerdo con el mandatario, esta comunidad viene pidiendo ayuda al Gobierno Nacional desde hace varios años, sin embargo, no han sido escuchados.

“El Invías tiene una sentencia judicial, no es un invento del gobernador de Bolívar, la sentencia judicial los obliga a mejorar las condiciones de la vía a Rocha, no lo han hecho y tienen que hacerlo, es una comunidad que desde hace rato viene pidiendo ayuda”, expresó Arana.

El gobernador de Bolívar aseguró que la administración departamental hoy está realizando una importante inversión en las comunidades de Rocha y Puerto Badel, donde se ha recuperado la vía que comunica a estas dos poblaciones y ya se tiene aprobado el acueducto por valor de 30 mil millones de pesos.

Yamil Arana anunció que viajará en los próximos días a Bogotá con la comunidad a tocar las puertas del Gobierno Nacional, con el fin de buscar respuestas y acabar con las molestias de los habitantes de este corregimiento de Arjona.

“Pero como me dicen ellos, gobernador bacano todo lo que va a hacer con mejoramiento de vivienda, además, pero si no tenemos cómo llegar a nuestras casas. Ellos tienen razón, pero eso es una sentencia judicial que obliga al Invías, es decir, al Gobierno Nacional a que mejore las condiciones de la vía. Nosotros estamos esperando que cumpla y vamos a viajar con la comunidad de Rocha y Puerto Badel a tocar las puertas”, puntualizó el mandatario.