Gobernación de Bolívar pidió a Registraduría plan de contingencia por filas en puestos de votación

Cartagena

Largas filas y aglomeraciones se registraron en los puntos de votación de varios municipios de Bolívar. La queja más frecuente está asociada a la reducción de las mesas que fueron instaladas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta situación se presentó en poblaciones como San Basilio de Palenque, Achí, Magangué, Turbaco, Norosí y Simití, donde incluso adultos mayores se vieron obligados a realizar largas filas para poder ejercer su derecho al voto.

Ante este panorama, la Gobernación de Bolívar solicitó a la Registraduría aplicar un plan de contingencia con el propósito de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de una manera rápida y sin contratiempos que puedan derivar a posibles alteraciones de orden público.

“Hemos hecho un recorrido por todos los municipios, la quema más recurrente tiene que ver mucha afluencia de público en los puestos de votación, filas un poco largas en algunos lugares. Le hemos pedido al delegado de la Registraduría en Bolívar que aplique un plan de contingencia para que todas las personas puedan ejercer su derecho en esta consulta interpartidista”, manifestó Javier Doria, secretario del Interior departamental.

La única alteración de orden público que se presentó en el departamento fue en el corregimiento de Rocha del municipio de Arjona, donde un grupo de personas ingresó al puesto de votación para quemar el material electoral.