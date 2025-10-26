Denuncian anomalías en puestos de votación en Cartagena por presunta reducción de mesas: hay filas

Cartagena

Con normalidad sin alteraciones de orden público transcurren las elecciones de la consulta interpartidista del Pacto Histórico en Cartagena. No obstante, algunos ciudadanos denunciaron anomalías en dos puestos de votación ubicados en el barrio Chiquinquirá y Las Gaviotas, suroriente de la ciudad.

Varios sufragantes denunciaron una presunta reducción de mesas en el punto de la Institución Educativa Fulgencio Lequerica, situación que generó filas y molestas en el lugar. Los ciudadanos que acudieron a este puesto manifestaron que la Registraduría les asignó determinados números de mesas y solo aparecen dos.

“Es un bloqueo están haciendo para que la gente no salga a votar. Yo era la mesa 31 y solo hay dos”, expresó Arnovis Maciá.

“Aparecía en la mesa 12, pero solo hay dos mesas. Ahora me dicen que aparezco en la mesa 1”, indicó Rafael Ramos, otro de los ciudadanos que acudió al colegio para ejercer su derecho al voto.

“Me tocaba la mesa 14 y solo hay dos, es decir han quitado las mesas”, dijo otro de los sufragantes.

La misma situación fue denunciada en el puesto de votación de la Institución Educativa Fe y Alegría de Las Gaviotas, donde solo una mesa fue habilitada. Adultos mayores reportaron incomodidades porque se vieron obligados a hacer largas filas para poder ejercer su derecho al voto.

En Bolívar 1.785.896 personas están habilitadas para votar en las elecciones de la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 635 puestos de votación, 217 de ellos ubicados en zonas urbanas, 418 en rurales y tres en centros carcelarios.

En el departamento hay 905 mesas de votación instaladas.