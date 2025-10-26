Consternación en Anzoátegui por el homicidio de Diana Milena Reyes

Tolima

La tranquilidad de Anzoátegui, un municipio ubicado en el norte del Tolima, se vio alterada por el homicidio de Diana Milena Reyes, una mujer de 45 años que fue ultimada dentro de una vivienda con varios disparos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de octubre, sobre las 7:00 de la noche, en una vivienda ubicada en la carrera Tercera del casco urbano de Anzoátegui.

“Fue lesionada por impactos de arma de fuego una persona de sexo femenino de 45 años de edad, la cual pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas. Tan pronto como se conoció el caso, el Comando del Departamento dispuso de un equipo de policía judicial, donde a esta hora es materia de investigación”, contó la mayor Adriana Sánchez Pinzón, comandante del Distrito de Policía Lérida.

Tras un consejo de seguridad extraordinario, la Alcaldía de Anzoátegui precisó que la víctima era Diana Milena Reyes. A su vez, la entidad ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien entregue información que permita la captura del presunto homicida de Diana Milena.

“Una mujer, una hija, una madre, una hermana, una amiga ha perdido la vida en circunstancias que nos indignan. Esa misma indignación es la que hoy nos une para ayudar a esclarecer y determinar quién es el responsable de este hecho (…) Si usted, ciudadano, tiene algún tipo de información que pueda ayudar a esclarecer este caso, lo esperamos en la estación de Policía”, indicó la Alcaldía.

Extraoficialmente trascendió que Diana Milena había terminado recientemente su relación con su compañero sentimental, por lo que desde Anzoátegui piden investigar un posible feminicidio.