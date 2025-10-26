Autoridades restablecieron el orden público tras quema de material electoral en Rocha, Bolívar

Cartagena

Las autoridades lograron restablecer el orden público en el corregimiento de Rocha, jurisdicción del municipio de Arjona, luego de que un grupo de personas ingresara al puesto de votación y prendiera fuego al material electoral.

“Damos un parte de tranquilidad, en este momento el territorio está completamente acordonado por nuestra fuerza pública, hemos recolectado material probatorio muy importante, tenemos identificado a los responsables del hecho y estamos en procesos de judicialización” señaló, Javier Doria, secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar.

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones constituyen un delito electoral que atenta contra la democracia y el ejercicio libre del voto.

De acuerdo con las primeras indagaciones, los hechos habrían estado motivados por razones ajenas al proceso electoral. Sin embargo, se reforzó el esquema de seguridad en los demás puestos de votación del municipio y corregimientos cercanos con el fin de prevenir nuevos incidentes.

“En este momento nos reportan algunos secretarios de gobierno y autoridades municipales situaciones de filas en puestos de votación, pero ya hemos reunido a todas las autoridades y dado instrucciones al Registrador para que se adopte un plan de contingencia” aseguró, Javier Doria, secretario del Interior de la Gobernación de Bolívar.

El Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado de manera permanente por las autoridades departamentales con el apoyo del Ministerio del Interior, continúa haciendo seguimiento a la jornada electoral, garantizando el desarrollo pacífico y transparente de esta consulta de partidos.