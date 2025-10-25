Ruta N impulsa creación de fondos de inversión con 16 postulantes

Medellín, Antioquia

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín, Ruta N avanza en la creación de nuevos vehículos de inversión en Venture Capital, dirigidos a financiar empresas de base tecnológica en etapa de crecimiento.

Tras una convocatoria a potenciales inversionistas, la entidad recibió 16 postulaciones, tanto de actores nacionales como internacionales, incluyendo corporativos y oficinas de familia. Estos serán evaluados según criterios de madurez, disponibilidad de capital y factores estratégicos.

Selección y acompañamiento a inversionistas

De los 16 participantes, cinco serán escogidos para participar en un diagnóstico especializado que definirá rutas personalizadas para acelerar la conformación de sus fondos.

Posteriormente, tres de ellos en etapas más avanzadas recibirán hasta el 30 de noviembre de 2025 asistencia técnica, jurídica y tributaria. El propósito es facilitar la materialización de sus inversiones y fortalecer la movilización de capital hacia proyectos tecnológicos de alto impacto en la ciudad.

Comunidad de inversión en crecimiento

Ruta N resaltó que varios de los postulantes ya han participado en sus procesos formativos en Venture Capital. En los últimos dos años, más de 140 nuevos inversionistas han sido capacitados, consolidando una comunidad que impulsa el crecimiento de startups locales.

La entidad afirmó que estos esfuerzos buscan posicionar a Medellín como un referente regional en inversión, estrechamente conectado con el desarrollo tecnológico y el poder transformador de la innovación local.