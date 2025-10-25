Prohíben encapuchados y reforzarán patrullajes por aumento de atracos en San Juan Nepomuceno

Cartagena

El municipio de San Juan Nepomuceno en Bolívar vive una crítica situación por el aumento de atracos y otros hechos delincuenciales. El alcalde de la población, Guido Figueroa, advirtió sobre una alianza entre delincuentes locales con bandas criminales de otras ciudades, quienes, según el mandatario, han llegado a causar problemas de seguridad.

“Se nos están viniendo personas a causar problemas de seguridad, eso acompañado de que no estamos obteniendo resultados de la fuerza pública, de nuestra Policía Nacional, de la Sijín. No demos papayas, que lo estamos diciendo hace rato, si vas a sacar una plata al banco pide el acompañamiento de la Policía. Estamos en una época en donde los delincuentes están arrebatados por dinero, bandas que están metiéndose a San Juan que vienen de otras ciudades, pero que son traídas por sanjuaneros”, manifestó.

Para hacerle frente a esta situación, el alcalde de San Juan Nepomuceno anunció que habrá un aumento en los patrullajes y controles a establecimientos públicos. A través de un decreto, se determinó la prohibición de encapuchados o motociclistas con “pasamontañas” en el municipio.

“Voy a estar en la calle con las patrullas para poder hacer retenes satélites. Ya tengo el decreto, cero encapuchados en el municipio. Quien esté encapuchado será detenido y conducido a la estación de policía a hacerle la respectiva identificación. No queremos motos sin placas en el municipio tampoco y no queremos niños manejando motocicletas”, puntualizó Guido Figueroa.