Policía promueve entornos seguros con “Cine Bajo las Estrellas” en Córdoba Tetón, Bolívar

Con el fin de generar espacios de sana diversión y de integración familiar, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, a través de la Policía Comunitaria en coordinación con la alcaldía municipal de Córdoba Tetón, E.S.E Centro de Salud Comcama, junta de acción comunal, actores religiosos del municipio, realizaron el programa “Cine Bajo las Estrellas” en un sector vulnerable del barrio Desmotadora.

Durante esta bonita labor, se proyectó una película educativa para los niños y la comunidad en general. Los participantes disfrutaron de cine totalmente gratis y en pantalla gigante, en el cual, no solamente participaron los niños, niñas y adolescentes sino también el núcleo familiar, acompañado de un refrigerio y recreación.

“El material audiovisual que se proyectó está encaminado a fortalecer los principios y valores tales como; el respeto, la tolerancia, la sana convivencia. Asimismo, se sensibilizó a comunidad en cuanto a la prevención del abuso sexual, incentivando espacios de sano esparcimiento y diversión para todos los habitantes de este sector, implementando estrategias para que los niños ocupen su espacio en actividades productivas”, manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento de Policía Bolívar.

La actividad contó con la participación de aproximadamente 65 personas del barrio, quienes escucharon de forma constante mensajes sobre el fortalecimiento familiar como núcleo fundamental de la sociedad, logrando así, promover espacios seguros en convivencia, garantizando de esta manera su sano crecimiento.