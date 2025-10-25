Policía de Tránsito impulsa la seguridad vial con la campaña “Abrázate a la Vida” en La Cordialidad

Cartagena

Con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito y prevenir accidentes, la seccional de Tránsito de Bolívar implementó la campaña “Abrázate a la Vida” en el kilómetro 19+550 de la Cordialidad entre Cartagena-Barranquilla. La iniciativa se centró en concientizar a peatones y conductores sobre la importancia del uso de elementos de protección y prácticas seguras al transitar.

La campaña priorizó el respeto a las señales de tránsito, el uso de protección personal y técnicas de cruce seguro, incluyendo el uso correcto de puentes y pasos peatonales. También se divulgó la línea anticorrupción 157.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró: “En el Departamento de Policía Bolívar, estamos comprometidos con la seguridad vial de nuestros ciudadanos. Esta campaña es un esfuerzo conjunto para crear conciencia y prevenir accidentes. Invitamos a todos a #ABRAZARSE A LA VIDA y a respetar las normas de tránsito. Juntos, podemos construir un Bolívar más seguro.”

Doña Gladys, residente de Cartagena, compartió su experiencia: “Gracias a la campaña, ahora me siento más segura al cruzar la carretera para ir al mercado. Antes tenía miedo de ser atropellada, pero ahora sé que debo usar el puente peatonal y mirar a ambos lados antes de cruzar.”

En total, se realizaron tres jornadas de sensibilización, alcanzando a 60 personas, con el objetivo de reducir accidentes y promover una cultura vial responsable en todo el departamento de Bolívar.