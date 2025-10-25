“No les voy a correr”: gobernadora del Tolima tras plan de atentado en su contra

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció por primera vez sobre el plan que descubrieron las autoridades, con el cual las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá pretendían atentar contra la vida de la mandataria.

“A los bandidos no hay que correrles, a los bandidos hay que enfrentarlos, y yo tengo mi confianza puesta en la Policía, en la Fuerza Pública, en el Ejército y en nuestra Fuerza Aeroespacial”, fue lo que expresó la gobernadora.

En las últimas horas trascendió que la facción de alias Calarcá, que hace presencia en el Tolima con el Frente Joaquín González, tenía planeado transportar explosivos desde otro departamento para atentar contra Matiz. Así lo evidenciarían conversaciones de WhatsApp y grabaciones telefónicas.

“Lo que tenemos que hacer es perseguirlos, capturarlos y, obviamente, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Este departamento nosotros lo vamos a hacer respetar, porque aquí tienen una gobernadora con los pies en el territorio y que les garantiza la seguridad a todos los habitantes de este departamento”, manifestó.

Más allá de su seguridad personal, la mandataria seccional dijo sentirse preocupada por las problemáticas de orden público que las disidencias de las Farc causan en el Tolima y otras regiones del país.