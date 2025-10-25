Material de Guerra fue encontrado en el municipio de Aipe

El deposito ilegal fue encontrado en zona rural de Aipe en el Huila

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró la ubicación de un depósito ilegal con armamento, municiones y explosivos, perteneciente al grupo armado organizado residual Bloque Central Isaías Pardo, Estructura Ismael Ruiz, Compañía Móvil Julián González.

Este resultado, se produce, luego de la información suministrada por la red de participación ciudadana, lo cual permitió a los soldados desplegar una operación en la vereda Callejón, municipio de Aipe, material que según las autoridades sería utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública e intimidar a comerciantes y habitantes de los municipios de Aipe, Palermo y Neiva.

Entre los elementos hallados se encontraban un fusil AR-15, más de 200 cartuchos calibre 5.56 milímetros, proveedores metálicos, pentolita, un detonador y panfletos intimidatorios. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.