Ley seca en el Huila, por consulta de Partidos.

La consulta de los partidos por seguridad tendrá ley seca en el territorio departamental, una serie de medidas adicionales tendrán municipios como Neiva y Pitalito.

En el caso de Neiva, mediante decreto 0385, se adoptaron una serie de medidas preventivas orientadas a preservar la convivencia ciudadana, la seguridad y el orden público como la implementación de la Ley Seca, que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos y privados desde las 9:00 de la noche del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27 de octubre de 2025.

A la vez se prohíbe el parqueo de vehículos frente a los puestos de votación y en un radio de 100 metros alrededor de los mismos, el transporte de escombros, materiales de construcción y residuos el día domingo 26 de octubre, entre las 00:00 horas y las 8:00 de la noche, las mudanzas o trasteos, desde las 6:00 de la tarde del viernes 24 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27 de octubre, El porte de armas de fuego, armas neumáticas, espray de defensa personal y objetos cortopunzantes, desde las 6:00 de la tarde del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27 de octubre, así como el uso, transporte y venta de pólvora, desde las 00:00 horas del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27 de octubre.

Se destaca a la vez que los municipios de Neiva y Pitalito tendrán el traslado de mesas de votación. En el caso de Neiva de diferentes corregimientos hacia la institución educativa tierra de promisión en Neiva. Los puestos de votación que serán trasladados son los de los corregimientos de Chapinero, Rio Ceibas, Guacirco, San Antonio de Anaconia en vega larga. En el caso del municipio de Pitalito, serán trasladados hacia la Institución educativa Normal Superior, los puestos de votación de las sedes, I.E. Domingo Savio - Sede Cabaña Venecia, ⁠I.E. Winnipeg - Sede Charguayaco, ⁠I.E. Aguadas, ⁠I.E. Montessori - Sede San Francisco, ⁠I.E. Villa Fátima, ⁠I.E. José Eustacio Rivera - Sede Bombonal, ⁠I.E. Criollo - Sede Palmar de Criollo y la ⁠I.E. Sur Andino - Sede Higuerón.

Según los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el Huila funcionarán 268 puestos de votación, distribuidos así: 4 puestos censo, 4 puestos cárcel,147 rurales,121 urbanos. Estos puestos estarán ubicados en 173 lugares, todos con el acompañamiento de la Fuerza Pública.