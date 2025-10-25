Desde Cartagena ‘Zambo Teatro’ emprende gira por Córdoba y Cesar

Cartagena

El grupo teatral Zambo Teatro iniciará su gira “Caminando Surcos de Paz”, gracias al estímulo obtenido en la Convocatoria de Circulación Nacional Cartagena Ciudad de Derechos, promovida por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC).

La agrupación, dirigida por Juan Rogelio Franco Hernández, Gran Lancero de la Independencia 2024-2025, y con más de tres décadas de trayectoria artística y labor social a través de las artes escénicas, presentará su obra “Caminante (Los caminos de la paz)”, una creación escénica que combina lo simbólico, lo onírico y lo realista para invitar a la reflexión sobre el derecho a la vida, la armonía con la naturaleza y la búsqueda de la paz desde la cotidianidad de nuestros pueblos.

El recorrido artístico comenzará en el 25 de octubre en Valledupar, donde se ofrecerá una función abierta al público, y al día siguiente se desarrollará el Taller-Laboratorio “La paz es el camino”, enfocado en la exploración del cuerpo y la voz como herramientas de expresión y reconciliación. La gira culminará el 7 de noviembre en Tuchín, Córdoba, corazón del resguardo indígena Zenú, en la reconocida sala Maderos Teatro, donde también se realizará un conversatorio con el público.

“Este proyecto es una apuesta por la construcción de una convivencia pacífica desde el arte. Cada función será un espacio de reflexión colectiva sobre el derecho a la vida y la necesidad de reencontrarnos con la paz”, afirmó Juan Rogelio Franco Hernández, director artístico de Zambo Teatro.

“Siguiendo los lineamientos del Alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el IPCC reafirmamos nuestro respaldo a los creadores y gestores culturales de la ciudad. La cultura es un motor de transformación social, y convocatorias de circulación como Cartagena Ciudad de Derechos fortalecen ese propósito de visibilizar el talento cartagenero en escenarios nacionales e internacionales, al tiempo que fortalecen el ecosistema cultural local”, expresó Lucy Espinosa Díaz, directora general del IPCC.

“Cada estímulo entregado representa una oportunidad para que nuestros artistas sigan creciendo profesionalmente, consoliden sus proyectos y fortalezcan el tejido

cultural de Cartagena. Zambo Teatro es un ejemplo de perseverancia, creatividad y compromiso social”, precisó el Alcalde Dumek Turbay Paz.

Desde su creación en 1994, Zambo Teatro ha desarrollado más de 20 puestas en escena, con participaciones en numerosos festivales, y logrando reconocimientos como la Beca de Creación Escénica del IPCC y la Convocatoria Artes en Movimiento del Ministerio de Cultura.

Con la obra “Caminante (Los caminos de la paz)”, la agrupación reafirma su vocación de servicio, educación y transformación desde el arte, llevando a los escenarios de la región un mensaje de esperanza, identidad y reconciliación.