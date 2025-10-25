Ibagué

Decretan ley seca y restricción de parrillero en Ibagué por las consultas del Pacto Histórico

Desde las 9:00 de la noche de este sábado habrá restricción de parrillero en moto, y la ley seca aplicará desde la madrugada del domingo.

Alejandro Hernández

En las últimas horas, la Alcaldía de Ibagué emitió el Decreto 0652 del 24 de octubre de 2025, a través del cual estableció las medidas de seguridad que regirán durante el fin de semana en la ciudad debido a las consultas internas del Pacto Histórico.

El documento dispone que habrá ley seca en la ciudad a partir de las 3:00 de la madrugada del domingo hasta las 6:00 de la tarde de ese mismo día.

Asimismo, habrá restricción de parrillero en moto mayor de 18 años desde las 9:00 de la noche de este sábado hasta las 9:00 de la noche del domingo 26 de octubre. La medida aplica para hombres y mujeres mayores de edad.

De otro lado, el decreto prohíbe en la zona urbana de Ibagué el transporte de recipientes que contengan líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas domiciliario en camiones, volquetas o cualquier otra clase de vehículos en la ciudad. También aplica de 9:00 de la noche del sábado a 9:00 de la noche del domingo.

Por último, en ese mismo horario se prohibió transitoriamente el uso, venta y transporte de pólvora, fuegos artificiales y/o pirotécnicos en el perímetro urbano de Ibagué.

