Autoridades alistan dispositivo de seguridad por consulta del Pacto Histórico

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander y Cúcuta alistan un dispositivo de seguridad con miras a la consulta interna del Pacto Histórico que se desarrollará en el país.

En esta zona, se ha informado del desarrollo de un dispositivo antes, durante y luego del cierre del proceso electoral que elegirá al candidato de esa colectividad con miras a las elecciones presidenciales.

El comandante de la policía metropolitana coronel Fabio Ojeda dijo a Caracol Radio que “tenemos un dispositivo que compromete la ciudad y el área metropolitana para garantizar el desarrollo de este evento que tiene toda la presencia institucional y de acompañamiento”.

Explicó que en el área metropolitana más de 800 hombres acompañaran la vigilancia y la seguridad de acuerdo al plan trazado para ese fin.

Mientras en el departamento de Norte de Santander la policía nacional en asocio con el ejercito han establecido medidas especiales en zonas apartadas, la región del Catatumbo y en áreas de acompañamiento especial por situaciones de orden público.

Las autoridades prevén en las próximas horas la activación de un puesto de mando unificado para mantener el monitoreo de la jornada electoral en esta zona del país.