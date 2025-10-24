Un hombre murió durante una intervención de la policía en el Bronx de Medellín

Medellín

Las autoridades entregaron un reporte sobre una alteración al orden público que se registró en las últimas horas en la zona de Cúcuta con La Paz, en el sector conocido como El Bronx, en pleno centro de Medellín, donde una persona murió en medio de un operativo contra el microtráfico en la zona.

Según el secretario de Seguridad Manuel Villa, las autoridades llegaron hasta el sitio donde incautaron varios paquetes con estupefacientes, pero un grupo de personas, al parecer, habitantes de calle, agredieron a los uniformados y otros funcionarios con la intención de recuperar la droga. “Durante la intervención, al parecer, una persona habría realizado disparos, ante lo cual los uniformados reaccionaron para controlar la situación. Tras restablecer el orden, fue hallado un hombre con una herida por arma de fuego, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales”, reportó el funcionario mediante su cuenta de X.

Luego de la intervención se reportó la incautación de 18.400 gramos de bazuco, avaluados en cerca de 40 millones de pesos, que iban a ser comercializados en la zona, especialmente a habitantes de calles.