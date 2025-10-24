Senador Ariel Ávila desestima diálogos con bandas delincuenciales en Cúcuta

Cúcuta

El Senador Ariel Ávila participante en el foro sobre Violencia Urbana en Cúcuta promovido por la Fundación Progresar llamó la atención sobre la propuesta de diálogo que han ofrecido las bandas criminales a las autoridades locales.

El dirigente político dijo a Caracol Radio que “una de las ciudades que tiene mayores problemas de violencia urbana es Cúcuta, es la segunda en el país y en general el área metropolitana por su alto nivel de criminalidad”.

“Las mesas de diálogo socio jurídico que ha anunciado el gobierno nacional son posibles o no. El congreso aprobó una ley de orden publico que es una prorroga que se hace desde 1997 y cada gobierno le da su toque de acuerdo a lo que establece su política de paz” dijo el congresista.

Explicó que “en el caso del gobierno de Petro el Congreso le aprobó las negociaciones de paz y una cosa que se llama sometimiento a la justicia, en este caso el bandido entrega bienes y verdad y le dan un sometimiento a la penas.Las mesas se pueden dar pero el piso de las mesas, no existe”.

Y advirtió que “la ley de orden publico se puede dar pero no hay marco jurídico sobre el cual se pueda avanzar. A cuatro meses de elecciones, no creo que esto prospere”.

Finalmente advirtió que “eso no va para ningún lado, es mejor que no se de, esos grupos van a decir que se sienten traicionados y eso nos va a salir peor de costoso.En eso no hay ningún futuro”.