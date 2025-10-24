¿Rotación en la dirección de la Supersalud?: viceministro Jaime Urrego, nuevo encargado de la entidad / CAMILA DIAZ

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, firmó el decreto que nombra temporalmente al viceministro de salud pública, Jaime Urrego, como superintendente de salud de encargado.

Fue hace más de 48 horas, que tras la aceptación de la carta de renuncia de Giovanny Rubiano, el viceministro Luis Alberto Martínez, fue nombrado para asumir provisionalmente la dirección de la superintendencia, sin embargo, se produce este nuevo cambio.

Por ahora, la información sobre quién asumirá las riendas de la superintendencia de salud, es incierta, pues hace unos días figuraba la hoja de vida del exagente interventor de Nueva EPS, Bernardo Camacho, para desempeñar el cargo, y a pesar de ello, su posesión no está confirmada.

Todos estos cambios se dan luego de que Giovanny Rubiano dejara la Superintendencia en medio de tensiones institucionales y cuestionamientos por laintervención del Gobierno Nacional a varias EPS, entre ellas Sanitas, Nueva EPS y Compensar.