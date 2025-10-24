Procuraduría investiga contrato de suministro de alimentos para población carcelaria en Cúcuta

Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, por presuntas irregularidades en un contrato de alimentación para las Personas Privadas de la Libertad en la región oriente del país, por un valor superior a los $ 42 mil millones.

Se trata del bilateral suscrito para el suministro de desayuno, almuerzo, cena y refrigerio para las PPL que se encuentran en establecimientos penitenciarios, las estaciones de policía y centros transitorios de detención de la zona oriente, servicio a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la USPEC.

Una denuncia recibida por la Procuraduría habla de la presunta inexistencia de una planta de producción de los alimentos ubicada en el Barrio Comuneros, en Cúcuta. En consecuencia, la comida se estaría preparando en otro lugar que no corresponde a lo consignado en los términos descritos en el contrato.

Por esos hechos la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal solicitó la práctica de pruebas documentales a la USPEC para conocer en detalle el estado actual del contrato y a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de San José de Cúcuta, Norte de Santander, para obtener información sobre el concepto emitido sobre las condiciones sanitarias del establecimiento destinado a la preparación y suministro de alimentos y bebidas.