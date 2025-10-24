Procuraduría investiga al alcalde de Cúcuta por presunta presión política a contratistas

Cúcuta.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por su presunta participación indebida en política y posible uso de su cargo para favorecer la aspiración al Senado de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado.

Según informó el ente de control, el mandatario habría liderado y promovido alianzas políticas y compromisos electorales con dirigentes, concejales y exfuncionarios de Norte de Santander, aprovechando la estructura administrativa del municipio.

La Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa investiga si Acevedo Peñaloza habría ejercido presión sobre contratistas para que asistieran a reuniones políticas, firmaran listas de apoyo y participaran en actos proselitistas.

Además, se indaga el presunto uso de instalaciones oficiales para realizar encuentros de carácter político durante la jornada laboral.

Con esta actuación disciplinaria, el Ministerio Público busca determinar la veracidad de los hechos, establecer si las conductas configuran una falta disciplinaria y definir si el alcalde actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.