Por presunta participación en política elevan queja en la procuraduría contra el alcalde de Cúcuta

Cúcuta

El abogado Carlos Ramos anunció que presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación por la presunta participación en política del alcalde de Cúcuta y de la candidata al Senado Yirley Vargas, su esposa.

El profesional del derecho dijo a Caracol Radio que “hay suficientes argumentos para poder elevar esta queja al ministerio público, para poder aperturar una investigación que logre determinar que en efecto hubo una participación en política del señor alcalde”.

“Aunque se sabe de su visita ademas de su esposa, con un reconocido contratista de la ciudad. Tenemos la declaración de un testigo que asistió a las reuniones, las redes sociales del alcalde de Arauca y su homologo de Cúcuta” manifestó Ramos.

Y agregó que “el alcalde manifiesta que” esta en Arauca y que esta aprendiendo de contratación pública. En uno de esos videos sale el mandatario vecino resaltando que son muy honestos en el manejo de los dineros público, etc etc“.

Manifestó que “curiosamente la precandidata al Senado Yirley que es su esposa también esta con los mismos grupos folclóricos con los que hizo su recepción, aparecen también con el alcalde”.

“Los indicios que el alcalde y la primera dama estuvieron en Arauca a inicios del mes de octubre son suficientes. Esto es lo mismo que paso con el alcalde de Barrancabermeja” dijo el abogado

En virtud al principio de igualdad la Procuraduría debe aplicar la misma actuación frente al caso del alcalde de Cúcuta. manifestó el representante del derecho.