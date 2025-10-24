Ponte al día con las vacunas y prepárate para gozar las Fiestas de Independencia

Si no cuentas con el esquema de vacunación completo, estás en riesgo de contraer una enfermedad inmunoprevenible.

Es por ello que el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, invita a los cartageneros a aprovechar la jornada de vacunación que tendrá como fecha de lanzamiento este 24 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Institución Educativa Ana María Vélez de Trujillo, en el barrio Santa Rita.

La jornada de intensificación de vacunación, que tiene como lema “Por ti, por mí, por todos: ¡vacúnate ya!, también se desarrollará de manera nocturna el mismo viernes, 24 de octubre, de 5:00 de la tarde a 9:00 noche en los centros comerciales: Los Ejecutivos, La Castellana y La Plazuela.

El sábado, 25 de octubre, estarán abiertos 70 puntos de vacunación en los centros y puestos de salud del Distrito, al igual que en las IPS de las EPS. También funcionarán siete puntos en extramurales en los barrios:

El Pozón, sector Corazón de Jesús, en la sede del CDI Camino de Luz

Boston, sector El Pueblito

San Fernando, Fundación Jacinta Peniche Parra, calle San Andrés

El Nazareno, Tienda Nueva Pino Verde

San Isidro, parte baja, Calle Albornoz

Chapacuá, Parque Calle Principal

Nelson Mandela, sector Nueva Jerusalén, Fundación Renacer.

Sobre la jornada, la referente del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Dadis, Edelia Pájaro, indicó que se buscará garantizar el acceso y aplicación oportuna de los biológicos en los siguientes grupos poblacionales.

• Población infantil menor de 6 años.

• Susceptibles segunda dosis de Triple Viral población de 2, 3, 4 y 5

• Población objetivo de la vacunación contra Influenza.

• Niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años.

• Mujeres en edad fértil, de 10 a 49 años (MEF).

• Mujeres gestantes.

• Población susceptible para Fiebre Amarilla de 9 meses a 19 años

• Población susceptible para COVID-19.

• Población mayor de 60 años