Plan de manejo de tránsito para la Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores, este viernes

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, informa a la ciudadanía que, con motivo de la realización del tradicional Desfile de la Noche de Candelas y el Jolgorio de Tambores, se implementará un plan de manejo de tránsito para garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo del evento.

El desfile, que este año hará homenaje a la gran cantadora, Pabla Flores, símbolo del bullerengue, se llevará a cabo el viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 6:30 pm, iniciando en Las Bóvedas, en el barrio San Diego, recorriendo las principales vías de dicho barrio hasta llegar a la Plaza de los Coches.

La calle del Jardín, Primera y Segunda de Badillo, así como la Plaza de San Diego y el parque Fernández Madrid, hacen parte del recorrido que finaliza en la Plaza de los Coches, donde ‘La Fiesta que nos Une’ ofrecerá un concierto gratuito en el que participarán los artistas folclóricos, Isolina León, Tonada, Caribesón, José Madrid y su Banda Show.

De igual forma, habrá cierres temporales en el trayecto que va desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

Cabe destacar que las vías serán habilitadas nuevamente una vez finalice el recorrido y el DATT dispondrá de agentes de tránsito y reguladores, en los puntos estratégicos para guiar a conductores y peatones con el fin de garantizar la movilidad.

Recomendaciones a la ciudadanía

El DATT invita a los cartageneros y visitantes a planificar con anticipación sus desplazamientos, evitar el uso de vehículos particulares durante el evento y utilizar el transporte público, atender las indicaciones de los agentes y disfrutar del desfile con responsabilidad y respeto por las normas de tránsito.