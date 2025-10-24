Nueva Eps tiene en aprietos la atención médica en tres hospitales

Suspenden servicios a los afiliados de la EPS por deudas con hospitales de la región / Foto Archivo

Cúcuta

La grave crisis que tiene hoy el sistema de salud se agudiza por la alta cartera de deudas por prestación de servicios que la Nueva Eps no paga a las IPS o red prestadora de servicios.

En las últimas horas, la situación se ha complicado al anunciarse una serie de protestas y reclamaciones contra la empresa de salud, por esta compleja radiografía.

La demora en el pago de recursos tiene en jaque al principal hospital de la región, el hospital Erasmo Meoz principal receptor de usuarios y sumido en una crisis por carencia de recursos para su operación. En la actualidad Nueva Eps le debe al hospital mas de 84 mil millones de pesos. A esto, se suma la similar situación que tiene el centro médico de Ocaña y Pamplona.

Y es que ya son más de 600 mil los usuarios que podrían verse afectados con no recibir atención médica motivado por la deuda que tienen las Eps con los hospitales y clínicas.

Los trabajadores sindicalizados del sector salud anuncian una protesta a través de cinco organizaciones que reclaman la atención para superar estas dificultades financieras que tienen los centros médicos.