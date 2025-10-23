“No es tiempo de improvisaciones”: Presidente del Congreso sobre proyecto de Asamblea Constituyente

Colombia

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó este jueves el borrador del proyecto de ley que busca convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

A propósito, el presidente del Congreso, Lidio García, aseguró desde su cuenta de X que una Constituyente no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral. Según indicó, se trata de una propuesta que requiere de concertación, asunto con el que afirma a la fecha no se cuenta.

“Una Constituyente no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral. Requiere una concertación amplia, una visión compartida y un propósito nacional que hoy no existen. Forzarla desde la agitación política pondría en riesgo la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y la seguridad jurídica”.

"Una Constituyente no puede ser fruto de la coyuntura ni de la urgencia electoral. No es tiempo de improvisaciones ni de abrir debates que aumenten la incertidumbre y la desconfianza", aseguró el presidente del Congreso, Lidio García

Dijo además el presidente del Senado que “no es tiempo de improvisaciones ni de abrir debates que aumenten la incertidumbre y la desconfianza” debido a que la propuesta de de convocar una Asamblea Nacional Constituyente surge justo “cuando el país entra en calendario electoral y en el cierre de un gobierno, etapas que demandan estabilidad, no agitación”.

Agregó el senador liberal que el Congreso es el escenario “legítimo y plural” en el que se deben debatir las reformas que el país requiere. Explicó Lidio García que “en sus comisiones y plenarias pueden tramitarse, con rigor y serenidad, los cambios que Colombia necesita” e informó que al momento, el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta “seria en este escenario y ha preferido la confrontación al diálogo”.

García reafirmó también su compromiso con la Constitución de 1991, la separación de poderes y el respeto al orden institucional. Insistió en que no es el momento de fracturar la República y mencionó que Colombia necesita acuerdos serios, “no aventuras políticas; diálogo, no imposiciones; confianza, no incertidumbre”.