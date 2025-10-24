Hombres con antecedentes judiciales fueron detenidos en Cartagena: les incautaron armas de fuego

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder armas de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer operativo se llevó a cabo, a la altura de la urbanización Villa del Sol, donde las patrullas de vigilancia capturaron a un sujeto conocido como ‘el Jorgito’, de 29 años, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con dos cartuchos para el mismo.

El capturado, al parecer, minutos antes habría intentado cometer un hurto, siendo lesionado por un ciudadano que presenció el hecho, siendo remitido a un centro asistencial donde se recupera bajo custodia policial.

El capturado presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2015).

El otro operativo, fue llevado a cabo en la calle 83 del barrio La Carolina, donde fue capturado ‘el Pacho’, 24 años, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, con cinco cartuchos de igual calibre percutidos.

El indiciado, durante un cruce de disparos con la patrulla de vigilancia, fue herido en una de sus piernas, siendo remitido a un centro médico donde es atendido bajo custodia policial.

Al parecer, el capturado pretendía cometer un hecho criminal en el sector.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 702 personas, incautando 603 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.