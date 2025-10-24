Gobierno nacional no da respuesta a la parálisis petrolera en el Catatumbo

Gobierno no responde a suspensión de operación petrolera en el Catatumbo / Foto Imagen de referencia vía Getty Images. / Anton Petrus

Cúcuta

Después de cinco días del anuncio de Ecopetrol que tomó la decisión de suspender la operación petrolera en el Catatumbo, en la zona norte del departamento, el gobierno nacional guarda silencio.

Expertos en la industria petrolera lamentaron la decisión del cierre del Campo Tibú, zona de exploración petrolera de Ecopetrol en la vereda Palmeras, jurisdicción del municipio de Tibú.

Renzo Coronado ingeniero de petróleos dijo a Caracol Radio que “lo que se viene es una situación muy compleja para esa región. La mano de obra directa e indirecta, en el municipio de Tibú va a generar una crisis social de unas magnitudes enormes”.

“Lamentablemente no se dimensiona el efecto que esto va a tener en la economía de la región. Este gobierno esta acabando con todo lo que encuentra a su paso con el shu shu shu y hoy una de las empresas más importante del país, patrimonio de todos esta en esta compleja situación” dijo el profesional.

Finalmente señaló que el área afectada constituye uno de los pozos donde se extrae una parte importante de crudo y gas para abastecer a Cúcuta y Tibú.