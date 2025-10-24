Gobernador de Bolívar anuncia estadio de fútbol para Regidor

La construcción de un megaestadio de fútbol, una obra largamente esperada por la comunidad y los aficionados de este deporte en el sur del departamento.

“Nos acabamos de comprometer con un megaestadio de fútbol para el municipio de Regidor. Esto va a ser una realidad. El alcalde presentará el proyecto al departamento y nosotros, a finales de este mismo año, vamos a asignar los recursos para que la obra inicie”, afirmó el gobernador Arana Padauí.

El proyecto beneficiará no solo a los habitantes de Regidor, sino también a los municipios vecinos, que encontrarán en este escenario un espacio para el encuentro deportivo, la integración y el fortalecimiento del talento futbolístico local.

Por su parte, el alcalde Carlos Barros destacó el compromiso del gobierno departamental con el desarrollo del municipio: “Gracias a nuestro gobernador, este sueño está cada vez más cerca. Ya avanzamos en el diseño del proyecto y esperamos la viabilización de los recursos para firmar el convenio antes de finalizar el año”, aseguró el mandatario local.

Más inversiones para Regidor

Este nuevo compromiso se suma a otras importantes obras que lidera el Gobierno Departamental en el municipio. En agosto pasado, el gobernador Yamil Arana Padauí anunció la construcción de un megacolegio para la Institución Educativa Héctor Manuel Vides Ballesteros, que contará con 16 aulas, laboratorios, sala de informática, comedor, cocina, aula múltiple, tienda escolar, baterías sanitarias y espacios administrativos modernos.

Además, la Gobernación de Bolívar asumirá la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando comidas calientes a los estudiantes durante su jornada académica.

De igual forma fue inaugurado un moderno sistema de acueducto en el corregimiento de San Cayetano, obra que mejora la calidad de vida y el acceso al agua potable de cientos de familias.

Con estas inversiones, el Gobierno Departamental ratifica su compromiso con el desarrollo integral del sur de Bolívar y con convertir a Regidor en un referente de progreso, educación y deporte.