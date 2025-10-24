Garantizan el bienestar de 42 animales domésticos durante operativo en Chambacú, sector Papayal

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, continúa avanzando en la recuperación del predio invadido por comercios ilegales en Chambacú, sector Papayal, como parte del proceso que busca restituir este espacio público para el beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Durante el operativo, la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) hizo presencia brindando acompañamiento técnico y veterinario en el rescate, atención y valoración clínica de 20 caninos y 22 felinos identificados en la zona, garantizando su protección y bienestar durante la diligencia.

Por instrucción directa del alcalde Dumek Turbay Paz, se dispuso un operativo especial de rescate animal, liderado por el equipo veterinario de la Umata, con el propósito de atender a los animales domésticos presentes en las viviendas intervenidas, verificar su estado de salud y, de ser necesario, realizar su esterilización.

También se dispuso de guacales y áreas seguras de resguardo, evitando situaciones de vulnerabilidad o riesgo entre los ejemplares.

Estas acciones hacen parte del compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la protección animal y la gestión humanitaria durante los procesos de recuperación de espacios públicos.