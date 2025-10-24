Firmante de Paz atacado con arma de fuego en el Huila

El hecho se presentó a 20 minutos del casco urbano del municipio del Agrado

Neiva

José Eduardo López, firmante de paz, resulto herido por el impacto de una bala de arma de fuego. El hecho se presentó a 20minutos del casco urbano del municipio del Agrado.

De acuerdo al comandante de Policía Huila, coronel Oscar cárdenas una vez conocido el hecho hasta el lugar se desplazaron miembros de la SIJIN y CTi de la Fiscalía para investigar el caso.

Entre tanto las autoridades prestaron los primeros auxilios al herido, el cual fue trasladado a centro asistencial de la loclidad donde es atendido de la herida en el brazo.

Las autoridades realizan las labores de vecindario que permitan tener pistas sobre el hecho presentado y quienes lo perpetraron para poder dar con su posterior captura.