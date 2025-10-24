Entretenimiento

El misterio, la magia y la ilusión se presentan en “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”

El show que reúne tecnología, misterio, hipnosis, magia e ilusión tiene la participación de varios de los mejores magos y mentalistas del mundo.

Cortesía: Ricardo Bedoya - “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”

Cortesía: Ricardo Bedoya - “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”

Ricardo Bedoya

Hasta el 26 de octubre, el Teatro Astor Plaza en Bogotá se llena de ilusión y magia con una nueva edición de los “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”. Un espectáculo que reúne a las figuras más destacadas de la industria en un show que ha conquistado audiencias alrededor del mundo.

En esta tercera edición participaran: Norbert Ferré, mago francés reconocido a nivel internacional por su estilo que fusiona la magia clásica con un toque moderno y humorístico. El hipnotista e ilusionista argentino Aryel Altamar, elegido 5 veces como el mejor hipnotista de Latinoamérica. Aaron Crow mentalista, mago y artista de peligro belga ha sido sensación televisiva internacional al aparecer en la Ópera de Sídney y en Broadway de Nueva York. Desde Italia se suma el mago italiano Filberto Selvi, quien con 25 años cuenta con gran reconocimiento al fusionar la ilusión, la música y el teatro para crear experiencias únicas.

Cortesía: “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”

Finalmente, desde Colombia, el legendario José Simhon, con 4 décadas de experiencia, ha logrado establecerse como uno de los mejores magos de Colombia, gracias a su estilo único al combinar magia, humor y efectos especiales. Como entretenimiento para los niños, inicia los actos Monsieur Champignon, con su magia en la cocina.

La invitación es para grandes y chicos, hasta el 26 de octubre en el Teatro Astor Plaza con “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”, un show que reúne tecnología, misterio, hipnosis, magia e ilusión con la participación de algunos de los mejores magos y mentalistas del mundo. Entradas disponibles en Tuboleta.com.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad