El misterio, la magia y la ilusión se presentan en “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”

Hasta el 26 de octubre, el Teatro Astor Plaza en Bogotá se llena de ilusión y magia con una nueva edición de los “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”. Un espectáculo que reúne a las figuras más destacadas de la industria en un show que ha conquistado audiencias alrededor del mundo.

En esta tercera edición participaran: Norbert Ferré, mago francés reconocido a nivel internacional por su estilo que fusiona la magia clásica con un toque moderno y humorístico. El hipnotista e ilusionista argentino Aryel Altamar, elegido 5 veces como el mejor hipnotista de Latinoamérica. Aaron Crow mentalista, mago y artista de peligro belga ha sido sensación televisiva internacional al aparecer en la Ópera de Sídney y en Broadway de Nueva York. Desde Italia se suma el mago italiano Filberto Selvi, quien con 25 años cuenta con gran reconocimiento al fusionar la ilusión, la música y el teatro para crear experiencias únicas.

Cortesía: “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel” Ampliar

Finalmente, desde Colombia, el legendario José Simhon, con 4 décadas de experiencia, ha logrado establecerse como uno de los mejores magos de Colombia, gracias a su estilo único al combinar magia, humor y efectos especiales. Como entretenimiento para los niños, inicia los actos Monsieur Champignon, con su magia en la cocina.

La invitación es para grandes y chicos, hasta el 26 de octubre en el Teatro Astor Plaza con “Ilusionistas: Magia a Otro Nivel”, un show que reúne tecnología, misterio, hipnosis, magia e ilusión con la participación de algunos de los mejores magos y mentalistas del mundo. Entradas disponibles en Tuboleta.com.