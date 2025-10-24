Destruyeron 2 megalaboratorios y decomisaron 1,8 toneladas de cocaína de alias ‘Allende’
En el operativo las autoridades capturaron a un presunto integrante de cartel que opera en el Tumaco.
Desmantelaron en Tumaco, Nariño, parte de la estructura de alias “Allende” ubicada en la vereda Vayan Viendo. El operativo lo realizó el Ejército Nacional, La Fuerza Aérea y la Policía Nacional colombiana.
En la zona, las autoridades incautaron 1,8 toneladas de cocaína, equivalentes a cuatro millones de dosis, con un valor estimado de 54 millones de dólares en Estados Unidos o 110 millones en Europa, aseguró el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez en su cuenta de X.
Le puede interesar: Brujería y traición: detalles de la muerte de ‘Allende’, jefe de ‘Segunda Marquetalia’
Además, en medio del operativo, fue capturado un presunto integrante del grupo criminal y fueron destruidos dos megalaboratorios dedicados al procesamiento de cocaína.