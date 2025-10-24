Destruyeron 2 megalaboratorios y decomisaron 1,8 toneladas de cocaína de alias ‘Allende’

Desmantelaron en Tumaco, Nariño, parte de la estructura de alias “Allende” ubicada en la vereda Vayan Viendo. El operativo lo realizó el Ejército Nacional, La Fuerza Aérea y la Policía Nacional colombiana.

En la zona, las autoridades incautaron 1,8 toneladas de cocaína, equivalentes a cuatro millones de dosis, con un valor estimado de 54 millones de dólares en Estados Unidos o 110 millones en Europa, aseguró el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez en su cuenta de X.

Además, en medio del operativo, fue capturado un presunto integrante del grupo criminal y fueron destruidos dos megalaboratorios dedicados al procesamiento de cocaína.