¿Cuántos ministros de justicia ha tenido el gobierno de Gustavo Petro? Perfiles y polémicas

Desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia en agosto de 2022, cuatro ministros han liderado el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre ellos tres titulares y un encargado.

Es relevante destacar que cada gestión marcó un momento particular en la agenda judicial del gobierno, resaltando coyunturas como la reforma estructural, la humanización del sistema penitenciario, la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

Estas transiciones no solo evidenciaron la complejidad de ejecutar cambios profundos en la justicia colombiana, sino también las tensiones recurrentes entre el poder político y la independencia judicial.

En conjunto, cada nombramiento reflejó los desafíos, puntos de inflexión e inestabilidad del gobierno Petro, en la búsqueda del equilibrio entre una visión progresista y la estabilidad de un sector determinante para cualquier democracia.

¿Cuál fue el enfoque del primer ministro de justicia de Petro?

Néstor Iván Osuna fue el primero, posesionado el 17 de agosto de 2022, es reconocido por ser constitucionalista y académico. Este funcionario orientó su gestión hacia la modernización del sistema judicial y la transformación del modelo penitenciario, promoviendo la rehabilitación sobre el castigo.

Durante su liderazgo, destacó por el rigor técnico, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una justicia más accesible y eficiente. En su administración, impulsó debates sobre la política criminal y la necesidad de reducir el hacinamiento carcelario.

Posteriormente, en julio de 2024 dejó el cargo tras un ajuste ministerial impulsado por el presidente Petro, en un relevo institucional que no estuvo marcado por escándalos ni enfrentamientos políticos.

¿Por qué renunció Ángela María Buitrago?

Por su parte, la penalista Ángela María Buitrago asumió el Ministerio de Justicia en julio de 2024 con una agenda centrada en la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la justicia penal y la dignificación de las personas privadas de la libertad.

A su llegada, contaba con una sólida trayectoria como investigadora y exaspirante a fiscal general, su nombramiento generó altas expectativas en el sector judicial.

Sin embargo, menos de un año después, en mayo de 2025, presentó su renuncia denunciando presiones políticas e intentos de interferir en los procesos de nombramiento dentro de su cartera.

Su retiro evidenció las tensiones persistentes entre la independencia judicial y las dinámicas internas del gobierno, lo que se percibió como un episodio importante en la relación entre justicia y poder político.

¿Qué rol cumplió Augusto Ocampo como ministro encargado?

Luego de la renuncia de Buitrago, el gobierno nombró a Augusto Alfonso Ocampo Camacho como ministro encargado de Justicia. Este abogado y secretario jurídico de la Presidencia, asumió el cargo con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y dar estabilidad al Ministerio durante el proceso de transición.

En su corta gestión, de carácter técnico y prudente, se centró en mantener las políticas en marcha y garantizar el funcionamiento administrativo sin imprevistos. Aunque su paso por la cartera fue breve, logró preservar el equilibrio interno. Su periodo finalizó en junio del mismo año, cuando el Ejecutivo designó al nuevo titular para liderar la siguiente etapa del Ministerio.

¿Quién es Eduardo Montealegre y cómo se percibió su periodo como Ministro?

En junio de 2025, el presidente Gustavo Petro nombró a Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación, como nuevo ministro de Justicia.

Su llegada buscó fortalecer la estrategia gubernamental contra la corrupción y consolidar las reformas judiciales en curso. Con una amplia experiencia en derecho penal y un reconocido protagonismo en debates jurídicos nacionales, su designación despertó tanto apoyo como controversia, especialmente por su cercanía con el Ejecutivo.

El exministro se caracterizó por impulsar una agenda de transparencia y modernización judicial, aunque su gestión no estuvo exenta de críticas y solicitudes de revisión.

Finalmente, Montealegre renunció, de manera irrevocable, al cargo de ministro de Justicia, por medio de una carta presentada el viernes 24 de octubre de 2025. El funcionario argumentó en este documento una “profunda indignación” por lo que calificó como un prevaricato del Tribunal de Bogotá al absolver a Álvaro Uribe Vélez.