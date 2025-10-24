¡Concientízate, cuídate y participa! Caminata 5K del Mes Rosa, este domingo 26 de octubre

Con mensajes sobre el autocuidado, la realización de chequeos periódicos según la edad, alimentación saludable, abandonar el consumo de tabaco y alcohol, además de promover actividad física permanente, se realizará este domingo, 26 de octubre, la Caminata 5K, como parte de la Agenda Rosa contra el cáncer de mama.

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Rafael Navarro España, invitó a los cartageneros a partir de esta jornada, que tendrá como punto de encuentro el Centro Comercial San Fernando, a partir de las 5:30 a.m. y finalizará en el Coliseo de Combate, en la unidad deportiva ubicada en la Avenida Pedro de Heredia.

Durante la jornada habrá una feria de salud que incluye programa de promoción de la salud y detección temprana de cáncer de mama.

El programa culminará con un gran lazo humano, como símbolo de unión y esfuerzo entre los diferentes actores qué trabajan en favor de la detección del cáncer de mama en el Distrito de Cartagena, que en lo que va del 2025 registra 510 casos de mujeres diagnosticadas con esa condición.

Con este tipo de actividades desde el gobierno del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se avanza en ejercicios de movilización social para llegar a más personas, con la articulación de la institucionalidad con entidades como el Dadis, IDER, fundaciones, IPS, EPS, la academia y la sociedad civil.