Bolívar se une por su identidad: nace la Mesa Departamental del Orgullo Bolivarense

Busca unir al departamento desde el norte hasta el sur, recuperar el amor por el territorio y fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, este acto representa la consolidación institucional de un sentimiento que ya recorre el departamento: el orgullo por ser bolivarense.

“Estamos muy contentos porque hoy le decimos a Colombia y al mundo que Bolívar es un territorio lleno de riquezas, no solo naturales, sino también humanas. Nuestra gente es ejemplo de resiliencia, optimismo y talento. Esta Mesa nace para celebrar y destacar lo mejor de nosotros”, expresó el mandatario.

Por su parte, Javier Posada Meola, director de la Escuela de Gobernanza y Liderazgo de Bolívar, señaló que con la instalación de esta Mesa se marca un antes y un después en la historia del departamento, al materializar una propuesta aprobada por la Asamblea Departamental de Bolívar que articula al sector público, privado y a la sociedad civil en torno a un mismo propósito: fortalecer el orgullo bolivarense.

Posada explicó que la Mesa no es solo una estructura administrativa, sino un movimiento cívico e institucional que invita a cada bolivarense a reconocer su tierra, valorar su herencia y participar activamente en la construcción de un departamento más orgulloso, unido y próspero.

“Esta Mesa es una instancia técnica de participación ciudadana creada por la Gobernación de Bolívar como una expresión viva del compromiso institucional con la recuperación del sentido de pertenencia y el fortalecimiento de nuestra identidad”, afirmó el funcionario.

El director destacó que esta iniciativa se enmarca en el Plan de Desarrollo ‘Bolívar me Enamora’, y que busca consolidarse como un espacio de articulación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para promover la cultura ciudadana, la preservación del patrimonio y la reafirmación de las raíces bolivarenses.

Hacia la Política Pública del Orgullo Bolivarense

Posada Meola anunció además que, a partir de este proceso, se iniciará la formulación de la Política Pública del Rescate del Sentido de Pertenencia en Bolívar, con el propósito de convertir este sentimiento colectivo en una estrategia permanente que trascienda los periodos de gobierno.

“Con esta Mesa queremos fortalecer la unión y el trabajo articulado para construir el departamento que todos soñamos. Bolívar debe ser una tierra donde sentirse orgulloso sea parte de la vida diaria”, concluyó Posada.