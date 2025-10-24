Apareció sin vida el montañista que había desaparecido en el Nevado del Tolima

Tolima

En la tarde de este viernes 24 de octubre fue hallado el cuerpo sin vida de Jefferson Ramírez, el montañista de 31 años que había desaparecido hace tres días mientras intentaba llegar a la cumbre del Nevado del Tolima. Así lo confirmó el mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en el Tolima.

Jefferson era oriundo de Manizales, Caldas. Comenzó su travesía hacia el Nevado del Tolima en la finca La Primavera, en el Valle del Cocora, en Salento, Quindío, y fue visto por última vez el martes 21 de octubre a las 4:00 de la tarde.

Durante el miércoles 22 de octubre se adelantó un monitoreo tras conocerse la desaparición de este montañista; sin embargo, pese a que moradores de la zona realizaron recorridos por el sector donde se perdió el rastro, no encontraron nada.

Luego, el jueves, se instaló un Puesto de Mando Unificado en el que las autoridades y organismos de socorro acordaron apoyar la búsqueda que iniciaron 11 montañistas experimentados, hasta que en la mañana de este viernes hallaron los primeros indicios sobre la posible ubicación de Jefferson.

Hacia las 4:00 de la tarde de este viernes, tres días después de su desaparición, encontraron el cadáver, y avanza la extracción del cuerpo.