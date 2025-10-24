Actívense, artistas: convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos – Circulación Local Fase II’

La convocatoria se realiza con recurso de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) y va dirigida a los cultores de artes escénicas

Continúan las oportunidades para los artistas cartageneros. A través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Alcaldía Mayor de Cartagena invita formalmente a los artistas, agrupaciones y gestores culturales del Distrito a postular sus propuestas a la convocatoria ‘Cartagena, Ciudad de Derechos – Circulación Local Fase II’, una iniciativa que busca fortalecer los procesos artísticos locales e integrarlos en la agenda cultural de fin de año de la ciudad. Esta convocatoria se realiza con recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP - Ley 1493 de 2011), dirigidos exclusivamente a las artes escénicas.

Podrán participar personas naturales mayores de 18 años residentes en Cartagena, sus corregimientos o zona insular, con mínimo dos años de residencia comprobada; grupos constituidos que se unan para esta postulación; y personas jurídicas con domicilio en la ciudad y trayectoria en el sector cultural.

La convocatoria ofrece un total de 33 estímulos, con una inversión total de doscientos millones de pesos ($200.000.000), distribuidos en las modalidades de Música (tríos, agrupaciones y coros), Danza (folclor y urbana) y Artes Dramáticas y Circo (cuadros vivos y teatro infantil). Las propuestas seleccionadas se presentarán en diversos escenarios de la ciudad durante la etapa final del año 2025.

“Buscamos apoyar la movilidad artística local, visibilizar el talento cartagenero y enriquecer la oferta cultural en la temporada de fin de año, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la diversidad de nuestras expresiones escénicas”, afirmó Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, señaló que “con esta convocatoria, no solo financiamos sueños, sino que llenamos de identidad y alegría nuestra ciudad en la temporada más especial del año”.

El periodo de inscripciones estará abierto desde el 23 hasta el 29 de octubre de 2025, exclusivamente a través del formulario en línea disponible en https://convocatorias.ipcc.gov.co/convocatorias. Entre los requisitos indispensables se encuentran la presentación de una propuesta artística, un portafolio que acredite trayectoria, un video de muestra reciente y los documentos administrativos correspondientes al tipo de postulante. Los resultados de la selección se publicarán el 14 de noviembre.

Para consultar los términos de referencia completos y relizar el proceso de inscripción, visite la página web del IPCC.