300 nuevos uniformados reforzarán la seguridad en Bolívar antes de finalizar el año

En un hecho histórico para el departamento, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció la implementación de un Plan Especial de Seguridad que fortalecerá la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio bolivarense, especialmente en el sur del departamento.

El anuncio se da después de un Consejo de Seguridad presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la cúpula militar de las fuerzas armadas, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay y los alcaldes de los municipios de Bolívar.

“El acompañamiento de la cúpula militar y de los organismos de seguridad e investigación era una necesidad para el departamento de Bolívar. Lo que pedíamos se convierte hoy en realidad”, afirmó el mandatario departamental.

Arana había pedido con insistencia que la Fuerza Pública se convirtiera en una presencia permanente y disuasiva en el sur de Bolívar.

El plan contempla un refuerzo del pie de fuerza y una modernización de las capacidades operativas de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los bolivarenses:

300 nuevos uniformados reforzarán la seguridad en el departamento antes de finalizar el año.

En enero, se sumarán 125 hombres adicionales destinados especialmente al sur de Bolívar.

El departamento contará con dotación de drones y tecnología antidrones, a la que la Gobernación de Bolívar se unirá con la compra de nuevos equipos para fortalecer la vigilancia aérea y la respuesta rápida ante amenazas.

Estas acciones se complementan con la presencia de la Fuerza de Despliegue Rápido, integrada por 1.400 hombres, y la operación de la Brigada 19 del Ejército Nacional, al mando de un general de la República, que ya cumple funciones en el territorio bolivarense.

“La paz y la seguridad de nuestra gente son una prioridad innegociable, por eso agradecemos que hoy toda la cúpula Dios bendiga a Bolívar.”

Nuevo comando

Construcción del Comando de Policía de Bolívar en Arjona

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció una importante inversión destinada a la construcción del nuevo Comando de Policía de Bolívar, que estará ubicado en el municipio de Arjona. Esta obra forma parte de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en el departamento y de mejora de las condiciones operativas de la Fuerza Pública.

El ministro destacó que el proyecto contará con una inversión de 33 mil millones de pesos por parte del Gobierno Nacional y 9 mil millones de pesos aportados por la Gobernación de Bolívar. Con estos recursos se edificará una moderna infraestructura policial que permitirá optimizar la labor institucional, fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar una atención más eficiente a la ciudadanía bolivarense.