SuperGiros celebra las Fiestas de Independencia con una canción creada con inteligencia artificial

Con esta iniciativa, SuperGiros reafirma su compromiso con la innovación y el talento creativo, integrando la tecnología con las tradiciones culturales de la ciudad. La canción combina sonidos festivos con letras que exaltan la alegría, el optimismo y el espíritu de unión que vive Cartagena durante sus fiestas novembrinas.

“Desde SuperGiros Bolívar queremos celebrar con nuestra gente, llevando la tecnología y la creatividad a un nuevo nivel. Esta canción representa nuestra esencia: una marca cercana, alegre y orgullosamente colombiana que evoluciona con los tiempos sin perder su identidad”, afirmó José Vergara Saltarín, jefe de Mercadeo y Comunicaciones de SuperGiros Bolívar.

La canción fue presentada oficialmente en todas las redes sociales de SuperGiros (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y canal de WhatsApp), acompañada de contenidos audiovisuales de los productos y servicios de la empresa comercializadora. Con esta propuesta, la empresa busca no solo rendir homenaje a la cultura cartagenera, sino también posicionarse como una marca innovadora que conecta emocionalmente con sus públicos a través de experiencias memorables.