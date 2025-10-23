Semana de la Justicia Restaurativa en Bolívar: ICBF promueve diálogo y reconciliación

En el marco de la Semana de la Justicia Restaurativa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Bolívar llevó a cabo el foro “Caminos hacia la restauración y el diálogo”, un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva orientado a fortalecer los procesos de reconocimiento, reparación y reconciliación en el territorio.

La jornada contó con la participación de representantes de entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, operadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), instituciones educativas, organizaciones sociales y actores comunitarios comprometidos con la transformación social, la convivencia pacífica y la garantía de derechos de los adolescentes y jóvenes vinculados a estos procesos.

Durante el foro se abordaron temas relacionados con las rutas de atención, los mecanismos de justicia restaurativa y las experiencias exitosas que, desde el territorio, demuestran cómo el diálogo y la empatía se convierten en herramientas esenciales para la reintegración social y la prevención de nuevas vulneraciones.

“Desde el ICBF Regional Bolívar seguimos fortaleciendo los espacios de reflexión y participación que permiten a los adolescentes reconocerse como sujetos de derechos, avanzar en sus procesos de reparación y construir nuevas oportunidades para sus proyectos de vida. La justicia restaurativa es, ante todo, un camino hacia la reconciliación y la transformación social”: afirmó Betty Payares Cabrera, directora regional (e) del ICBF en Bolívar.

Con este tipo de iniciativas, el ICBF reafirma su compromiso con la promoción de una justicia centrada en las personas, en la escucha activa y en la reparación integral, consolidando espacios que favorecen la convivencia, la reconciliación y la reconstrucción del tejido social.

El Instituto continuará trabajando con enfoque restaurativo, humano y transformador, fortaleciendo la articulación interinstitucional para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y familias en todo el departamento de Bolívar.